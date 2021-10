Veel commotie over Onana bij Ajax: "Niet meer op de club toelaten"

Vanaf 4 november is André Onana terug speelgerechtigd bij Ajax. Dat komt goed uit, door de blessure van Maarten Stekelenburg.

Het seizoen zit erop voor Maarten Stekelenburg. Hij moet een operatie ondergaan. Met Remko Pasveer en Jay Gorter heeft Ajax de nodige vervangers.

Al komt daar vanaf 4 november ook André Onana bij. Zijn dopingschorsing zit er dan op. Toch gaan er veel stemmen op om hem niet te laten spelen, zeker ook omdat hij al een mondeling akkoord met Inter zou hebben voor volgend seizoen.

"Ik zou Onana niet eens meer op de club toelaten. Door hem alleen zit Ajax nu in de problemen. Hij had bij moeten tekenen met een gelimiteerde transfersom als goedmakertje voor zijn fout in de dopingzaak", zegt Sander Westerveld aan het Algemeen Dagblad.