Verschrikkelijk nieuws: ex-jeugdspeler Sporting Lokeren zakt in elkaar tijdens wedstrijd en is overleden

Woensdag is Niels De Wolf, een jongen van slechts 27 jaar oud, overleden. Zondag stond hij nog op het veld voor White Star Sombeke, maar toen hij werd vervangen, is hij in de kleedkamer in elkaar gezakt.

Volgens Het Nieuwsblad nam White Star Sombeke het zondag nog op tegen Verrebroek en De Wolf kon daarbij de 2-0 voorsprong op het bord zetten. Na zijn doelpunt zou hij echter om een wissel gevraagd hebben en ging hij meteen naar binnen. Daarna werd hij in de kleedkamer op de grond teruggevonden. De Wolf werd door de hulpdiensten in een kunstmatige coma gehouden, maar woensdag is hij uiteindelijk toch overleden. De ex-jeugdspeler van Sporting Lokeren werd 27 jaar oud. De redactie van Voetbalkrant.com wenst de familie en vrienden van De Wolf veel sterkte.