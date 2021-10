Bayern München-aanvaller ook bij Duitse nationale ploeg onvermijdelijk

Serge Gnabry heeft indrukwekkende statistieken bij de Duitse nationale ploeg. De flankaanvaller ontwikkelt zich stilaan tot een echte topspeler.

In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië heeft Gnabry de gelijkmaker gescoord. In de laatste 30 wedstrijden heeft de aanvaller van Bayern München 20 goals gemaakt en 6 assists gegeven.

Ook bij Bayern München heeft Gnabry een groot aandeel in het succes. In 137 wedstrijden scoorde hij 51 keer en gaf 33 assists. De Rekordmeister nam de Duitser met Ivoriaanse roots in 2017 over van Werder Bremen voor 8 miljoen euro.