Eden Hazard verlaat kamp Rode Duivels

Eden Hazard heeft het kamp van de Rode Duivels verlaten samen met Thomas Foket. Beide spelers keren terug naar hun clubs.

Roberto Martinez wisselde Eden Hazard gisteren in de tweede helft omdat de wendbare flankaanvaller last had van de hamstrings. Het is al de zoveelste blessure voor Hazard de afgelopen 3 jaar.

Ook Thomas Foket verliet de nationale ploeg. Ze zullen er niet bij zijn tegen Italië in de overbodige troostfinale.