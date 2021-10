Olivier Deschacht kreeg telefoontje van Roberto Martinez: "Een groot compliment vond ik dat"

Olivier Deschacht zit vanavond op de bank bij de beloften voor de EK-kwalificatiematch tegen Kazachstan.

Olivier Deschacht is de nieuwe assistent van Jacky Mathijssen bij de jonge Rode Duivels. Deschacht vertelt hoe hij in die rol terecht kwam.

"Ik moest samen met Jacky een match analyseren voor de betaaltelevisie en van het een kwam het ander. Hij zocht een assistent en ik was misschien geïnteresseerd", zegt Deschacht bij Sporza.

"Een maand later kreeg ik plots een telefoon van bondscoach en technisch directeur Roberto Martinez. Hij zei dat hij me kende. Ik heb nooit met hem mogen samenwerken, maar hij zag het wel volledig zitten met mij in de staf. Een groot compliment vond ik dat."