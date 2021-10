Opvallende ploeg toont nu ook interesse voor André Onana van Ajax

Op 4 november zit de dopingschorsing van André Onana erop. Dan kan hij weer spelen bij Ajax. Voor even, want een transfer lonkt.

Het is nog maar zeer de vraag of Ajax André Onana dit seizoen zal inzetten nadat hij terug is uit zijn dopingschorsing.

Niet alleen voor de schorsing, maar wel omdat hij al een mondeling akkoord zou hebben met Inter voor volgend seizoen.

Ook FC Barcelona en Napoli toonden al interesse, maar daar zou Newcastle United nu ook bij komen, aldus Marca. Door de overname van donderdag heeft de club veel middelen ter beschikking om een team uit te bouwen.