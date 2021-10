Martinez deed meer kwaad dan goed met uitleg na de match

Donderdagavond 23u30 en iedereen in de perszaal van Juventus Stadium was elkaar wat bevreemd aan het aankijken na de uitleg van Roberto Martinez. "Ze voelden de druk van de verantwoordelijkheid om een prijs naar België te brengen en begonnen anders te voetballen..."

Gezien de reacties op sociale media keek u ook eens raar op toen u dat hoorde of las. Zijn dat diezelfde spelers die wekelijks tien- of honderdduizenden euro's op hun rekening krijgen om met die druk om te gaan. De meesten spelen jaarlijks voor de prijzen, quasi allemaal zitten ze in een topcompetitie en een zestal speelt bij een club die de CL-trofee ambieert. En dan kunnen ze niet met de druk omgaan die een Nations League-match met zich meebrengt? We kunnen nu in veel meegaan, maar dat lijkt er ons toch even over.

Een kat is een kat, Roberto

We spreken al jaren over 'De Gouden Generatie' en ook Martinez haalt dat keer op keer naar boven. Wel, dan mag je verwachten dat die generatie na tien jaar zo genoemd te zijn wel om kan met een 2-0-voorsprong. Of hoe je die moet verdedigen. Nee, die uitleg van Martinez was erger voor zijn spelers dan dat hij gewoon een kat een kat genoemd had.

Te veel spelers waren niet op de afspraak. Als Lukaku in deze vorm bij Spanje speelde, maakte hij ze eigenhandig wereldkampioen volgend jaar. Kevin De Bruyne hoeft zich ook niets te verwijten, net als Courtois. Maar op het middenveld weten Witsel en Tielemans ook wel dat ze niet hun beste match speelden. Die laatste loopt al heel het seizoen achter zijn vorm te zoeken.

Gedaan voor de Gouden Generatie?

De keuze om Tielemans te zetten, valt te verdedigen, maar moest Vanaken niet vroeger ingebracht zijn? Zodat De Bruyne voor meer rust op het middenveld had kunnen zorgen? Ben je op dit moment niet meer met een Charles De Ketelaere in vorm in te brengen dan Michy Batshuayi? 't Zijn maar vragen die we ons stellen.

Wat in ieder geval zeker is: als we tegen volgend jaar geen topverdediger vinden, gaan we in Qatar ook niet veel gaan doen. En dan is het ook bidden dat Eden Hazard nog ooit die flukse verschijning van vroeger wordt, want ook hij kon de ploeg niet dragen. De kans is groot dat de kansen van 'De Gouden Generatie' voorbij zijn.

Maar laten we nooit meer zeggen dat ze bezweken zijn onder de druk Roberto. Want dat is een excuus dat meer kwaad dan goed doet. Het gaat hem ook niet in dank afgenomen worden door spelers en fans...