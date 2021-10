Engelse topclubs probeerden te voorkomen dat Newcastle rijkste club ter wereld werd

Newcastle United wordt overgenomen door steenrijke Saoedische investeerders. Dat lag al een tijdje op tafel, maar is nu ook effectief gebeurd. Tot groot ongenoegen van de topclubs in de Premier League. Die probeerden de deal nog tegen te houden.

Onder leiding van Tottenham-voorzitter Daniel Levy wilden ook Liverpool, Manchester United en Arsenal de overname tegenhouden. Maar ze kregen te horen dat enige weerstand toch tot mislukken gedoemd was, klinkt het in de Engelse media.

Met de deal is Newcastle van kneusje in de Premier League ineens de rijkste club ter wereld geworden. Het Saoedisch investeringsfonds heeft immers een waarde van zo'n 367 miljard euro. Daar kan je wel al eens een ploeg mee bouwen waar je de Champions League mee wint, was de redenering. De overige Premier League-clubs hebben de FA wel om uitleg gevraagd.