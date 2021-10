Degryse is er zeker van: "Kompany zal ooit de Rode Duivels trainen"

Roberto Martinez gaat niet eeuwig aan het roer staan bij de Rode Duivels. De vraag wie hem dan wel zou moeten opvolgen, is al een paar keer gesteld zonder duidelijk antwoord. Voor Marc Degryse is er één man die het in de toekomst wel zal kunnen.

Degryse heeft al eens gezegd dat Vincent Kompany een topcoach in wording is. "Kompany heeft nog een lange weg af te leggen, maar op een dag zal hij de Rode Duivels coachen", zei hij in de podcast van HLN. “Hij is op 2,5 jaar al heel wat geëvolueerd, al is er natuurlijk nog een lange weg te gaan in clubverband. Voor Hannes is Kompany alleszins het perfecte voorbeeld.”

Hannes Delcroix was er ook te gast. “Hij was één van de beste verdedigers ter wereld. Op defensief vlak kan je niemand beter wensen als coach. Hij kijkt ook naar al mijn wedstrijden bij de nationale ploeg en geeft me feedback.”