Yari Verschaeren laat zich opmerken bij beloften: "In wedstrijden met zijn leeftijdgenoten zie je wat voor talent hij is"

De nationale beloften deden vrijdagavond wat van hen verwacht werd. In Leuven versloeg de ploeg van Jacky Mathijssen Kazachstan met 2-0. Met negen op negen ontvangt België komende dinsdag als groepsleider Denemarken.

Zoals verwacht werd het een partij eenrichtingsvoetbal, al had België twee strafschoppen nodig om voorbij Kazachstan te geraken. Openda en invaller Vertessen faalden niet vanop de stip. "Ik ben zeer tevreden", zei Jacky Mathijssen na afloop voor de camera van Proximus TV. "We hebben van bij het begin dominant gevoetbald. Vanuit die dominantie moeten we nog meer kansen proberen te creëren. Dat is een werkpunt."

Scoren deed Anderlecht-speler Yari Verschaeren niet, maar met enkele klasseflitsen liet hij zich in positieve zin opmerken. "Dat is niet de eerste keer, hé", glimlachte Mathijssen. "Als je hem tussen zijn leefdtijdsgenoten zet, zie je pas echt wat voor talent hij is. Het was hetzelfde verhaal bij Charles (De Ketelaere, nvdr.). En er zijn er nog een paar die zich in de toekomst zeer zeker gaan laten opvallen", besluit een tevreden Jacky Mathijssen.