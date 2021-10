Luis Enrique wil met Spanje risico's nemen om Frankrijk te verslaan

Spanje neemt het straks op tegen Frankrijk in de finale van de Nations League. Luis Enrique is vol lof over Frankrijk maar hij weet hoe hij ze wil afstoppen.

Op zijn persconferentie in aanloop naar de eindstrijd zegt hij het volgende over de tegenstander: "Ze hebben op individueel niveau de beste ploeg ter wereld." Hij is vooral beducht voor het aanvalstrio van de Fransen, bestaande uit Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Karim Benzema: "Hun potentie is onbetwistbaar. Ze zijn in staat met hun individuele kwaliteiten een beslissing te forceren. Maar het zal geen jota veranderen aan ons spel. We hebben de ambitie en de kwaliteiten. Onze troef is dat we een team zijn."



"We gaan Frankrijk tegenhouden door risico's te nemen en de bal proberen te houden. Daar is er maar één van…", vervolgt Luis Enrique. "We gaan Frankrijk in problemen brengen, al weet ik niet of het genoeg zal zijn. Maar er is geen grotere motivatie dan tegen de wereldkampioen te spelen na het verslaan van de Europese kampioen."