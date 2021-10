Timothy Castagne ziet dat de Rode Duivels nog iets missen tegen de grote landen

Timothy Castagne gaf na de wedstrijd zijn analyse en gaf aan dat de Rode Duivels nog iets missen tegen de grote landen.

Timothy Castagne gaf na de wedstrijd zijn analyse: "Het is jammer om aan het begin van de tweede helft zo snel op een dubbele achterstand te komen. Tot die tijd speelden we redelijk goed. We hadden kansen om terug te komen, maar we misten een beetje geluk", betreurde hij.

Tegen de beste landen heeft België het moeilijk. "Achteraf is het goed om het over de mentaliteit te hebben, maar we moeten nu resultaten gaan boeken tegen deze teams. We missen nog iets en we zullen moeten werken om te voorkomen dat het weer gebeurt. Het positieve punt is dat vandaag zijn we niet gestopt met spelen zoals afgelopen donderdag. Het is aan ons om alles te geven om over dertien maanden beter te zijn, op het WK."