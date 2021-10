Jacky Mathijssen ziet geen probleem voor opvolging bij Rode Duivels, ook niet in verdediging

De mislukte Final Four van de Nations League doet de kreet voor verjonging bij de Rode Duivels nog luider horen.

Verjonging, dat is één van de mogelijke scenario’s om de Rode Duivels een nieuw elan te geven, maar hebben we wel spelers genoeg die binnenkort daarvoor klaar zijn?

Als er één iemand is die die vraag kan beantwoorden, dan is het wel beloftencoach Jacky Mathijssen. Volgens hem is er best wel wat aanstormend talent in ons land.

Zeker qua spitsen zal er geen probleem zijn. Achterin lijkt opnieuw het grootste probleem te worden, ook in de toekomst. “Als je voor de Belgische jeugdploegen speelt, hoop je bijna automatisch dat je over drie, vier of soms over zeven of acht jaar A-international bent. Ik ga er nu geen namen uitpikken, maar voetbal is iets heel raars”, zegt Mathijssen aan HLN.

“Het zijn vaak de omstandigheden die bepalen of je vroeger of later in aanmerking komt voor het A-elftal. Ik ga er wel van uit dat ik iedereen die bij mijn selectie zit moet helpen om tussen dit en drie, vier of vijf jaar kandidaat te zijn voor de A-ploeg. Als ik zeker weet dat een jongen het nooit kan halen, dan moet ik op zoek gaan naar iemand waarin ik dat wél zie.”