Beerschot-coach verwacht krediet op het Kiel: "In Zuid-Amerika beslist bestuur onder druk van de achterban"

Javier Torrente is de man die Beerschot VA in de Jupiler Pro League moet houden. Druk zal de Argentijn alleszins niet voelen. "Het is gemakkelijker werken in Europa dan in Zuid-Amerika."

Javier Torrente was al aan de slag bij Espanyol Barcelona en bij Olympique Marseille, maar nooit als hoofdcoach. Beerschot VA is de eerste Europese opdracht als T1 voor de Argentijn. Al deed hij die ervaring al op in Zuid-Amerika. “Het is gemakkelijker werken in Europa”, glimlacht de coach van de Mannekens in Het Laatste Nieuws. “Ik heb het gevoel dat er hier gemakkelijker door de resultaten heen wordt gekeken om het werk van een coach te beoordelen.” Je hoeft in Europa geen kampioen te worden om goed werk te leveren “Je hoeft hier geen kampioen te worden om goed werk te leveren”, legt Torrente uit. “Mauricio Pochettino is daar het voorbeeld van. Na een rustig seizoen bij Espanyol Barcelona kreeg hij de kans om naar de Premier League te gaan. Ondertussen zit hij bij PSG, hé.” En dat is hét verschil met de andere kant van de Grote Plas. “In Zuid-Amerika sta je op straat als je drie wedstrijden verliest”, besluit Torrente. “De beslissingen van het bestuur daar zijn vaak te emotioneel en genomen onder druk van de achterban.”