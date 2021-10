Terugkeren naar je oude club? Deze spelers gingen Eden Hazard voor

Vandaag kwam BBC met het nieuws dat Chelsea geïnteresseerd zou zijn in het terughalen van Eden Hazard. Terugkeren naar je oude club, is dat altijd zo'n goed idee? We geven enkele voorbeelden uit het verleden.

De Engelse BBC kwam vandaag met het gerucht naar buiten dat Chelsea interesse toont in het terughalen van Eden Hazard. Alvorens Hazard opnieuw in Londen zou kunnen vertoeven, moet er natuurlijk nog veel water door de zee vloeien. Toch kijken we al eens terug naar andere spelers die ooit terugkeerden naar hun voormalige club. Altijd een succes of toch niet?

Gerard Piqué

Gerard Piqué is een Spaanse verdediger die momenteel voor FC Barcelona speelt. Bij Barcelona speelde Piquembauer tot in 2004 in de jeugd. Daarna verliet hij Spanje voor een avontuur in Engeland bij Manchester United. Hij groeide er door tot de eerste ploeg, maar bleef eigenlijk bankzitter. Sinds 2008 speelt Pique terug bij de Blaugrana, en met succes! Hij won er drie keer de Champions League, werd acht keer Spaans kampioen, won zeven Spaanse bekers, zes Spaanse supercups, werd drie keer wereldkampioen voor clubs en kon ook drie keer de UEFA supercup winnen. Een geslaagde comeback dus.

Frank Rijkaard

Een andere geslaagde comeback is die van onze noorderbuur Frank Rijkaard. De Nederlandse middenvelder speelde voor het eerste team van Ajax tussen 1980 en 1988. In die periode won Rijkaard met de Amsterdamse club drie Nederlandse bekers, drie keer de Eredivisie en een Europacup II. Daarna speelt Rijkaard voor Sporting, Real Zaragoza en AC Milan. Voor de laatste twee seizoenen van zijn carrière keerde Rijkaard terug naar Ajax, en met succes. Ze werden nog twee keer kampioen, wonnen twee supercups en wonnen in zijn laatste seizoen zelfs de Champions League.

Diego Costa

Een voorbeeld langs de andere kant van het spectrum is Diego Costa. In 2014 kwam de Spaanse spits van Atletico Madrid naar Chelsea. In 120 wedstrijden scoorde hij maar liefst 58 keer voor de Londense club en gaf hij ook 24 assists. De verdedigers in de Premier League waren dan ook blij dat de stevige spits in januari 2018 terugkeerde naar Atletico Madrid. Een succes werd deze comeback echter niet. Atletico kon wel prijzen pakken, maar Costa had er nooit een groot aandeel in.

Kaka

Ooit was de Braziliaan Kaka de beste voetballer ter wereld. Tussen 2003 en 2009 speelde hij voor AC Milan. Hij werd er Italiaans kampioen, won het WK voor clubs, de UEFA supercup, de Italiaanse supercup en de Champions League. Op individueel vlak werd hij twee keer speler van het seizoen en twee keer voetballer van het jaar in Italië. Hij werd ook topschutter in de Champions League en won de Ballon D'Or. Hij verdiende daarmee een transfer naar het grote Real Madrid. Bij Real kon hij echter nooit een super goede indruk achterlaten en zo keerde hij in 2013 transfervrij terug naar AC Milan. Die comeback werd ook geen succes en zo vertrok Kaka al een jaar later opnieuw. Nu naar Orlando City in de VS.

Photonews

Of het dus een slimme zet zou zijn van Eden Hazard om terug te keren naar Chelsea kunnen we niet voorspellen. Er zijn zowel veel positieve als negatieve verhalen over een terugkeer naar je oude club. Het wordt afwachten wat zowel Chelsea, Real Madrid als Hazard zelf van de mogelijke transfer denken.