Fiscaal expert ziet mogelijke opportuniteit voor Belgisch voetbal en jeugd, maar ziet ook ander scenario: "Er riskeert ook een toevloed aan nog meer buitenlanders"

De aanpassing van de fiscale voordelen voor sporters kan zowel positief als negatief uitdraaien voor de Jupiler Pro League. Het valt te zien hoe ermee omgegaan wordt, meent Michel Maux, professor Fiscaal Recht.

Positief zou zijn dat de jeugd meer kansen krijgt. "Als de Belgische clubs geen toppers meer kunnen halen, zullen ze meer moeten mikken op jonge talenten. Steeds meer clubs zullen zich misschien genoodzaakt voelen om het Ajax-model te gaan implementeren, en zich meer concentreren op de eigen jeugd", zegt Maus in HLN.

Maar... er zijn ook andere scenario's mogelijk. "Het systeem van de bedrijfsvoorheffing is voorlopig nog niet aangepast. Dat wil zeggen dat clubs 80 procent van hun bedrijfsvoorheffing kunnen herinvesteren in jeugdspelers. Maar de definitie van jeugdspelers is redelijk breed. Je kan er ook het loon van een Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse mee voetballer betalen."

"Dus riskeert er ook een toevloed aan nog meer buitenlanders, wat net nefast zou zijn voor de eigen jeugd. We kunnen alleen maar hopen dat daar de komende maanden ook over gepraat zal worden. Nederland is op dat vlak een voorbeeld. Niet-EU-spelers moeten daar minstens 450.000 euro verdienen. Daardoor krijgt de eigen jeugd automatisch meer kansen. In België ligt die lat rond de 80.000 euro.”