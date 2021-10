Nog een nieuwe contractverlenging achter de schermen bij Racing Genk

Nadat deze week al Dimitri de Condé een nieuwe overeenkomst sloot bij Racing Genk is het nu de beurt aan Dirk Schoofs.

Dirk Schoofs is 'Head of Recruitment' bij de Limburgers. Hij werd in november 2016 hoofd van de scouting en werkt nauw samen met de Condé.

“Het was voor mij belangrijk om ook in onze scoutingcel de continuïteit te verzekeren en de toekomst veilig te stellen”, reageert De Condé op de contractverlenging van Schoofs. “Dirk en zijn team hebben de voorbije jaren uitstekend werk geleverd.”

“We zijn als club dankbaar en trots op wat we samen hebben gerealiseerd. Dat Dirk zijn toekomst ook in Genk ziet, is opnieuw een belangrijk signaal voor de sportieve ambities van de club.”