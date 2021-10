Roland Duchâtelet gelooft niet in fiscale hervorming: "Overheid zal veel minder inkomsten krijgen"

De fiscale voordelen voor voetballers gaan op de schop. Daarmee wil de overheid meer geld in het laatje brengen. Maar volgens Roland Duchâtelet gaat dat op termijn zelfs een omgekeerd effect hebben.

Duchâtelet, ex-eigenaar van Standard en STVV, meent dat de overheid op termijn minder inkomsten gaat krijgen uit het Belgische voetbal. “De clubs zullen hun eigen talenten geen behoorlijke contracten meer kunnen aanbieden. Die zullen meteen naar het buitenland trekken", zegt hij bij TV Limburg.

"De Belgische ploegen zullen daarom minder inkomsten hebben. Het voetbal zal verschrompelen. Er zullen veel minder mensen hun brood verdienen in en rond de Belgische competitie. Dat wil zeggen: minder uitgaven in onze economie. En dus veel minder inkomsten voor de overheid in de vorm van belastingen.”