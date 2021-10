Ook spelersvakbond geeft Courtois gelijk: "Dát tien of zelfs elf maanden volhouden, een hele carrière lang, dat gáát niet"

Thibaut Courtois trok na de Nations League Final Four aan de alarmbeld: de kalender is overbelast en topspelers gaan meer en meer beginnen kampen met problemen. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal, meent Prof. Dr. Gouttebarge, Chief Medical Officer bij de internationale spelersvakbond FIFPRO.

De professor bevestigt dat een topspeler niet enkel fysiek belast wordt. "Het reizen komt daar bovenop. Terwijl het ook maar mensen zijn. Je hebt de impact op het fysieke, zeg maar het bewegingsapparaat van de voetballer. Maar daar komt het psychische bovenop", zegt hij in HLN. "Je hebt de druk van buiten af, maar je mag niet vergeten dat de grootste druk voor topsporters de eigen druk is, die ze zichzelf telkens weer opleggen. Dát tien of zelfs elf maanden volhouden, een hele carrière lang, dat gáát niet."

De kalender volgend seizoen lijkt er alvast niet beter op te worden: een WK in november en december en nog eens vier Nations League-matchen. "Het wordt alsmaar belastender, terwijl de afgelopen Covidperiode psychisch al erg zwaar was. Sommigen moesten in afzondering, er waren de voortdurende testen én er werd gewoon verder gevoetbald. Spelers zaten vaak ook nog eens met zorgen over hun familie, die vaak ook nog eens ver weg was. Met het WK dat eraan komt, moeten de nationale competities ook nog eens aangepast worden. Het wordt een héél zwaar jaar."