Arnaud Bodart is de nieuwe kapitein van Standard: "Een garantie voor de ploeg"

Arnaud Bodart is al een heel seizoen belangrijk voor Standard en speelt op hoog niveau. De eerste beslissing die nieuwe coach Luka Elsner maakte, was dan ook om hem de kapiteinsband te geven.

"Hij is een garantie voor de ploeg. Hij neemt het woord en de verantwoordelijkheid", aldus Elsner. "Hij heeft leidersschap in zich en is dat aan het ontwikkelen. We hebben hem nodig om de groep vooruitgang te laten maken. Wie vice-kapitein wordt? Dat zal ik in de komende weken uitmaken. Iedereen moet verantwoordelijkheid tonen. Ik reken op iedereen, ook op de anciens. Laifis, Dussenne en Carcela zijn er ook om ons te helpen. De jongeren moeten zich ook niet verstoppen."

De doelman reageerde fier. "Ik probeer de mentaliteit van dit Standard te symboliseren en daarin wil ik vooruitgang blijven maken. Het is leuk tijdens positieve momenten, maar je leert veel tijdens de negatieve. Ik moet nog meer leider worden. Mijn carrière hier volledig uitdoen? Waarom niet, we zullen zien wat er gebeurt."