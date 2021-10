Real Madrid, Chelsea, Juventus, Inter Miami,...: 'Hazard maakt zelf keuze over toekomst en heeft plan A én plan B'

De toekomstplannen van Eden Hazard beginnen stilaan op een soapserie te lijken. Alle geruchten mogen de vuilnisbak in. De Rode Duivel ziet zelf twee opties.

Nog even in ‘t kort: Juventus FC, Chelsea FC en Inter Miami hebben een oogje laten vallen op Eden Hazard. Ook Real Madrid heeft oren naar een vertrek van de Rode Duivel. Al moet daar dan wel het juiste prijskaartje tegenover staan.

Volgens de Spaanse media is het héél duidelijk: Hazard verkiest een verlengd verblijf bij De Koninklijke. De Rode Duivel wil bewijzen waarom Real Madrid 115 miljoen euro voor hem betaald heeft. Ook Carlo Ancelotti rekent overigens nog steeds op onze landgenoot.

Liefst Real Madrid, Chelsea als het moet

Al is het een feit: de komende weken en maanden worden cruciaal voor Hazard. Juventus en Inter Miami mogen hun plannen opbergen wegens geen interesse. Voor Chelsea is het een ander paar mouwen. The Blues lijken de enige kanshebber om Hazard wél te halen.