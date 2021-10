Enorme lof voor Nederlandse... verdediger: "Doet me denken aan jonge Cristiano Ronaldo"

Edwin van der Sar heeft groot respect voor Matthijs de Ligt. De verdediger kende moeilijke eerste maanden bij Juventus, maar krijgt er nu toch veel speeltijd, ondanks de concurrentie van twee groten in het Italiaanse voetbal.

De Ligt heeft zijn transfer van Ajax naar de Oude Dame goed verteerd. "Matthijs heeft bij Juventus te maken met Chiellini en Bonucci, maar desondanks speelt hij veel. De kwaliteiten van De Ligt staan buiten kijf. Laten we niet vergeten dat hij pas 22 jaar oud is. Enige kritiek is normaal, dat hoort bij het voetbal. Matthijs is uiteindelijk een jongen die van uitdagingen houdt", klinkt het bij de voormalige topdoelman.

De Ligt heeft talent, maar dat is niet het enige wat hem al zo ver bracht. "Hij is een topspeler met een geweldige mentaliteit. Hij werkt hard om zichzelf te verbeteren. Ik heb hem al tweeënhalf jaar niet meer zien trainen, maar in zijn tijd bij ons deed hij me altijd denken aan de jonge Cristiano Ronaldo, met wie ik speelde bij Manchester United. Als De Ligt ’s ochtends vroeg niet op het veld stond, was hij te vinden in de sportschool."