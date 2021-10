Cobbaut geeft uitleg bij zijn transfer naar Italië: "Ik wou weg uit België"

Elias Cobbaut verruilde in het tussenseizoen RSC Anderlecht voor Parma Calcio 1913. Toch wil hij niet horen dat hij niet meer op het hoogste niveau speelt.

Parma Calcio 1913 degradeerde vorig seizoen immers naar de Serie B. “Maar ik denk dat veel mensen de competitie onderschatten. Brescia, SPAL, Lecce,... Die clubs hebben allemaal het potentieel om naar de Serie A te gaan.”

“Laat ons eerlijk zijn: ook Parma hoort daar thuis”, gaat Elias Cobbaut verder in Het Laatste Nieuws. “Toen ik hoorde dat er interesse was had ik ook meteen een goed gevoel. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging én wou weg uit België.”