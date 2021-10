Senne Lynen (Union) krabbelt recht na zwaar verdict: "Ik wilde rechtstaan, maar kon mijn been niet bewegen. Vreselijk!"

Senne Lynen was een van de ontdekkingen van het seizoensbegin. De jonge box to box maakte tot dusver furore met Union, tot vlak voor de interlandbreak het noodlot toesloeg. Voetbalkrant.com sprak met de onfortuinlijke Senne Lynen, die de rest van het seizoen in rook ziet opgaan.

Bij een 0-0 ruststand op het veld van Cercle Brugge gooide Felice Mazzu Senne Lynen (22) in de strijd. Een kwartier later moest de jonge Antwerpenaar van het veld worden gedragen. De ernst van de situatie werd meteen duidelijk. "Ik ging druk zetten op Hotic. Net op het moment dat ik de bal wilde blokken, liep hij tegen mijn knie. Gevolg: al mijn gewicht kwam op mijn knie terecht, die vervolgens doorklapte", beschrijft Senne Lynen de noodlottige fase.

"Ik voelde meteen dat het heel ernstig was. Ik probeerde op eigen houtje recht te staan, maar ik kon mijn been niet bewegen. Een vreselijk gevoel. Het verdict was zwaar: voorste kruisband gescheurd", aldus de middenvelder van Union.

Tranen

In de catacomben van Jan Breydel stortte de wereld van Senne Lynen. Het besef dat hij maanden buitenspel zou staan, maakte heel wat emoties los. "Ik heb twee à drie uur in zak en as gezeten. Dat ging van wenen, over roepen en tieren tot dingen aan diggelen gooien. Toen ik bij mijn vriendin in de auto stapte, heb ik de klik gemaakt. Voor mij is dit de eerste zware blessure, maar ik heb al heel wat vrienden iets gelijkaardigs zien meemaken. Hoe sneller je op die momenten de klik kunt maken, hoe beter. En het kan altijd erger... Ik maak dit mee terwijl ik bij een goede club zit en ook zelf goed aan het spelen was. Maar wat als dit gebeurd zou zijn wanneer ik minder sterk presteerde?"

Declercq

In afwachting van zijn operatie door dokter Declercq, is Lynen elke dag op de club terug te vinden. "Ik doe er oefeningen om de knie mobiel te maken en wat kracht bij te winnen. De dokter wilde pas eind oktober opereren. De zwelling van de knie was nog te groot, wat nefast zou zijn voor de revalidatie. Het is dus aftellen naar die operatie zodat die revalidatie eindelijk kan starten. Dan heb ik opnieuw een doel waar ik naartoe kan werken."

En dat doel is zo snel mogelijk terug op het veld staan. Hoe lang dat zal duren, is moeilijk te zeggen. Senne Lynen: "Tegenwoordig zegt men dat een revalidatie van zes maanden haalbaar moet zijn voor topsporters. Ik word eind oktober geopereerd, wat wil zeggen dat ik in het beste geval eind april weer op het veld sta. Mócht Union play-offs halen, zou dat willen zeggen dat ik misschien nog enkele matchen kan meepikken... Maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik focus op de start van volgend seizoen. Die paar weken gaan het heus niet maken voor een jonge speler als ik. Ik moet mijn tijd nemen om goed te revalideren zodat ik 100 procent fit op het trainingsveld sta bij de start van de voorbereiding."