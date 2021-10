Triest nieuws: kanker geconstateerd bij 24-jarige Welshe international

David Brooks, een 24-jarige middenvelder van Bournemouth en international van Wales, stuurde woensdag triest nieuws de wereld in.

Vorige week verliet David Brooks het trainingskamp van Wales. Na onderzoeken bleek dat de 24-jarige middenvelder de ziekte van Hodgkin, een hoogst zeldzame vorm van lymfeklierkanker, heeft.

Via zijn sociale media maakte Brooks het trieste nieuws bekend. "Het valt me heel zwaar om dit op te schrijven. Dit is een enorme schok voor mezelf en mijn familie, al zijn de prognoses gunstig en ben ik er zeker van dat ik snel zal herstellen. Ik zal opnieuw op het veld staan."

"Ik wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen. Dat betekent veel voor mij. Ik kijk ernaar uit om jullie terug te zien en de sport te beoefenen waar ik zoveel van hou", klinkt het onder meer.