1B) Oost-Vlaamse derby baart een muis: geen goals in Deinze-Waasland-Beveren

Deinze en Waasland-Beveren openden in een Oost-Vlaams onderonsje speeldag 8 in de 1B Pro League. Een match voor de geschiedenisboeken werd het niet, na een kansarme partij eindigde de derby op een troosteloze 0-0.

Vooral de eerste helft was een heel mager beestje. Weinig animo, nog minder kansen. Ter illustratie: er viel in de eerste 45 minuten geen enkel schot tussen de palen te noteren.

De Belder dwong Jackers na de koffie dan toch eens tot een voetveeg. Aan de overzijde was Efford met een listig lobballetje dicht bij de openingstreffer voor Waasland-Beveren, maar het leer vloog net naast. In de slotfase ging Deinze ei zo na met de drie punten aan de haal. Jackers bracht echter redding op een knal van Janssens, een minuut later kopte Mertens de beste kans pal op de doelman van Waasland-Beveren.

Met dit gelijkspel schieten beide ploegen nauwelijks iets op. Deinze blijft met 11 op 24 vooralsnog onder de verwachtingen. Waasland-Beveren kan leider Westerlo later dit weekend de kloof zien vergroten tot zeven punten.