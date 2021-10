Chadli haalt het in Turkije van Batshuayi, met dank aan ex-spits Anderlecht

In Turkije pakte Istanbul Basaksehir de scalp van Besiktas. Chadli en co haalden het met 3-2.

In het duel tussen Nacer Chadli en Michy Batshuayi, allebei in de basis, was het Stefano Okaka die met de meeste aandacht ging lopen. De Italiaanse ex-spits van Anderlecht bracht Basaksehir vlak voor de koffie op voorsprong. Nadat Teixeira gelijkmaakte, scoorde Okaka in de slotfase opnieuw. Gulbrandsen maakte er zelfs 3-1 van.

De strafschop van Batshuayi was alleen maar goed voor de statisieken. Het was alweer het vierde doelpunt in zeven competitiewedstrijden voor Batsman. Nacer Chadli werd na een uur spelen naar de kant gehaald.

Dankzij deze overwinning schuift Basaksehir op naar plaats veertien, Besiktas is terug te vinden op de derde plaats in de Turkse Super Lig.