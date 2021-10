Lommel voegt globetrotter toe aan technische staf

Onder impuls van de City Football Group streken het voorbije jaar heel wat buitenlandse talenten neer bij Lommel, onder wie enkele Brazilianen. Vrijdag maakten de Noord-Limburgers bekend dat ze ook hun technische staf versterkt hebben met een Braziliaanse assistent-trainer.

Na het onverwachte vertrek van Liam Manning naar MK Dons werd Peter van der Veen gepromoveerd tot T1 van Lommel. Enkele maanden na zijn promotie heeft Lommel met Luiz Felipe Gonçalves Ferreira eindelijk een nieuwe T2 beet. De 56-jarige Braziliaan was tot voor kort actief als coach van de U23 van Vitoria Guimaraes, in Portugal. Eerder werkte hij ook al in Saudi-Arabië, Koeweit en China.

Lommel staat met tien op eenentwintig op een voorlopige vijfde plaats in 1B. Komende zondag ontvangen de Noord-Limburgers hekkensluiter Moeskroen.