Barcelona maakt vroege tegentreffer ongedaan en wint tegen Valencia

Barcelona heeft in La Liga aangeknoopt met een zege. Tegen Valencia kwamen de Catalanen al snel op achterstand, maar Fati, Depay en de ingevallen Coutinho bezorgden Barca uiteindelijk de drie punten.

Het was Valencia-aanvoerder Gaya die Nou Camp na een handvol minuten spelen met verstomming sloeg met een schitterende pegel.

🧨 | Gaya heeft dynamiet in zijn linker voet! 😳 #BarçaValencia pic.twitter.com/LOdVW5helK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 17, 2021

De reactie van Barcelona liet niet lang op zich wachten. Het was Ansu Fati, voor het eerst sinds zijn blessure in de basis, die voor de gelijkmaker zorgde. Prima een-tweetje met Memphis om vervolgens loepzuiver in de verste hoek af te ronden.

Barcelona mocht gaan rusten met een 2-1 voorsprong, nadat Memphis een strafschop snoeihard voorbij landgenoot Cillessen joeg. In de tweede helft kwam Valencia opzetten, maar Ter Stegen gaf geen krimp. In de slotfase nam de ingevallen Coutinho alle twijfels weg: 3-1.

Barca wipt dankzij deze zege naar plaats zeven in La Liga, op amper twee punten van Real Madrid, dat op een tweede plaats kampeert. Volgende week zondag staat de Clasico in Nou Camp op het programma.