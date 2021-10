Bus met voetbalsupporters aan de kant gezet in Heverlee: ze zijn bestuurlijk aangehouden

Opvallend nieuws uit Heverlee. Daar zou zaterdagavond een bus met voetbalsupporters aan de kant gezet zijn omdat ze spullen hadden gestolen in een winkel langs een snelwegparking. Het is nog niet duidelijk van welke club deze supporters zijn.

Bij Leuven Actueel staat te lezen dat een bus met voetbalsupporters door de federale wegpolitie aan de kant is gezet in Heverlee. Ze zouden namelijk enkele spullen gestolen hebben in een winkel langs de snelwegparking.

De supporters zouden niet meegewerkt hebben en omdat ze moeilijk bleven doen, werd er beslist om hen bestuurlijk aan te houden. Het is nog niet duidelijk tot welke club deze voetbalsupporters behoren.