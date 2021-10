Is Lokeren-Temse dan toch niet de gedoodverfde titelfavoriet in tweede klasse amateurs? Tweede nederlaag op rij voor de club dit weekend

Lokeren-Temse begon uitstekend aan het seizoen in tweede klasse amateurs, maar nu lijkt de club toch wat weg te zakken in het klassement. Na de nederlaag tegen Gullegem vorig weekend, werd ook dit weekend verloren tegen Racing Club Gent.

Lokeren-Temse wordt uiteraard gezien als de grote favoriet voor de titel in tweede klasse amateurs, maar de club is nu toch wat aan het wegzakken in het klassement. Na een goede start met 12 op 12, kon Lokeren-Temse in haar laatste twee wedstrijden geen punten meer pakken.

Na de 3-1 nederlaag tegen Gullegem vorig weekend, verloor Lokeren-Temse dit weekend met 0-2 van Racing Club Gent. Daardoor staat Lokeren-Temse nu op de vijfde plaats met 13 op 21. Voorlopig is de leiding in deze reeks voor VK Ninove met 17 op 21.