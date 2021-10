Analist allerminst onder indruk na eerste basisplaats Genk-huurling: "Cyriel Dessers zakte door het ijs"

Cyriel Dessers mocht afgelopen week voor het eerst in de basis starten in de Eredivisie bij Feyenoord. De huurling van Genk speelde een ongelukkige wedstrijd. Tot overmaat van ramp kwam Feyenoord in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen RKC.

In het Nederlandse AD laat analist Willem Van Hanegem zich kritisch uit over Feyenoord. Ook over Cyriel Dessers gaf De Kromme zijn ongezouten mening. "In aanvallend opzicht zag ik Cyriel Dessers door het ijs zakken. Te weinig agressie en geen enkele scherpte voor de goal... Ik vond het dan ook jammer dat Bryan Linssen, moest uitwijken naar links. Als spits deed hij het goed, aan de zijlijn heeft hij niets te zoeken."

Voor Cyriel Dessers was het de eerste keer dat hij mocht beginnen aan een competitiewedstrijd voor Feyenoord. In vier invalbeurten was hij eerder al goed voor twee doelpunten en assist voor de Rotterdammers, die met 16 op 24 op een voorlopige vijfde plaats staan in de Eredivisie.

Komende donderdag moeten Dessers en co vol aan de bak in de Conference League, wanneer Union Berlin op bezoek komt in de Kuip.