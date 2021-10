Heeft hij de matchen van de Rode Duivels wel gezien? "Youri deed het prima tijdens de interlandbreak"

Youri Tielemans kreeg er tijdens en na de interlandbreak met de Rode Duivels in de Nations League stevig van langs van het publiek en heel wat analisten.

Youri Tielemans presteerde niet goed op de Nations League, maar bij Leicester liep het dit weekend tegen Manchester United wel heel goed voor de Rode Duivel.

Trainer Brendan Rodgers was na de wedstrijd alvast lovend over onze landgenoot, al twijfelen we toch of hij de matchen van de Rode Duivels gezien heeft.

“Youri deed het prima tijdens de interlandbreak en stond nu met veel zelfvertrouwen en kwaliteit te spelen. Hij was aanspeelbaar, belangrijk in de opbouw en overall outstanding”, zei hij over Tielemans in de Nations League na de match tegen Manchester.