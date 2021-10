FC Barcelona blijft werk maken van de toekomst: na Pedri gaat ook ander goudhaantje contract verlengen met waanzinnige 'release clause'

Ansu Fati is nog maar 18 jaar oud, maar toch was hij al zeer belangrijk voor FC Barcelona. Zo speelde de vleugelaanvaller al 47 wedstrijden in alle competities samen voor de Catalaanse topclub en daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 6 assists.

Volgens Fabrizio Romano zou Ansu Fati nu op het punt staan om zijn contract bij FC Barcelona te verlengen. Net zoals Pedri gaat ook Ansu Fati een enorme 'release clause' krijgen, want er zou sprake zijn van een 'release clause' van één biljoen.

Ansu Fati will sign his new long term with Barcelona contract soon - release clause included for €1B exactly as Pedri’s one, as @ferrancorreas reported. 🔴🌟 #FCB #FCBlive



Just matter of time to sign paperworks and official announcement.