Nainggolan wellicht niet speelklaar voor belangrijke Europa League-wedstrijd

Radja Nainggolan moest met een spierblessure verstek geven voor de uitwedstrijd bij Zulte Waregem, die met 2-1 verloren werd.

GVA weet dat de kans klein is dat Radja Nainggolan tijdig fit geraakt voor de confrontatie met Fenerbahçe. Donderdag werkt Antwerp in Turkije haar derde poulewedstrijd af in de Europa League. Na twee nederlagen is verliezen uit den boze voor de Great Old. Fenerbahçe begon met 1 op 6.

De wedstrijden volgen mekaar in sneltempo op voor Antwerp. Zondagmiddag komt Club Brugge op bezoek op de Bosuil, volgende week donderdag neemt Antwerp het op tegen Westerlo in de 1/16de finales van de Croky Cup.