De Condé over twee Genkse jeugdproducten: "Als hij op zijn 20ste nog niet speelt, heeft hij gefaald, maar wij ook als club"

Genk staat al jaren bekend als club waar jeugdige talenten doorbreken. Maar soms glipt er één door de mazen van het net, zoals Dante Vanzeir. Maar gaat ook Luca Oyen die weg op?

Dimitri De Condé ziet Vanzeir nu doorbreken bij Union. Spijt? "Nee. Dante moest spelen om zich te kunnen ontwikkelen, maar wij konden hem niets aanbieden, behalve derde spits te zijn. Hadden we dat 1B-verhaal eerder gehad, was Dante vandaag misschien een Genkspeler geweest", klinkt het in S/V Magazine.

Nog een jongen die indruk maakte vorig seizoen is Luca Oyen, maar die moet nu afrekenen met de concurrentie van Bongonda en Mike Trésor. "Geduld is in zijn situatie heel belangrijk. Hij moet eerst fysieke vooruitgang maken, die stappen is hij aan het zetten. Vandaag is hij achttien. Als hij op zijn 20e niet op reguliere basis speelt in het eerste elftal van Genk, heeft Luca gefaald, maar wij als club ook. Er is binnen de club veel geloof in hem."