Bestuursleden bezoekende club bekogeld in bar, Feyenoord veroordeelt "verwerpelijke en laffe daad"

In Rotterdam is er weer een incident geweest met voetbalfans. Het bestuur van bezoekende club Union Berlin werd er in een café aangevallen.

In een Rotterdamse bar kregen onder anderen voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche stoelen en andere voorwerpen naar zich gegooid. "Een totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden", schrijft Feyenoord in een statement. "Feyenoord vindt het verschrikkelijk dat dit afgevaardigden van Union Berlin ten deel is gevallen."

Feyenoord biedt dan ook zijn excuses aan. "Feyenoord neemt op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd en is van mening dat niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt zich supporter kan en mag noemen. De club kan er niet over uit dat mensen denken dat het op enige wijze acceptabel is om dergelijk gedrag te vertonen."