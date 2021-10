Real Madrid-clubicoon verhoogt de druk op Hazard: "Op een bepaald moment zal er een beslissing moeten genomen worden"

Eden Hazard is speelklaar voor de topper van zondag op het veld van FC Barcelona. Fernando Morientes vindt dat de Rode Duivel nu ook mag beginnen presteren. Het clubicoon schuwt het druk leggen niét.

Eden Hazard kampte sinds de interlandbreak met een overbelasting van de spieren. Normaliter is de Rode Duivel speelklaar voor de Clasico van komende zondag. Fernando Morientes verwacht dan ook prestaties.

"Normaal is Real Madrid héél geduldig met dit type spelers", aldus het clubicoon van De Koninklijke in de Spaanse media. "We weten wel dat Hazard heel goed is, maar er komt een moment dat Real een beslissing zal moeten nemen."

Bij Real Madrid moét je week na week presteren

In het Vlaams: zonder prestaties zal Hazard mogen opkrassen. "Hij moet nu laten zien wat hij kan. Dit is momenteel Hazard niet en dat zorgt voor kopzorgen. Maar bij Real Madrid moét je week na week presteren."