Advocaat man die City-fan in coma sloeg: "Geen hooligan", "Oprecht spijt" en "Hoopt dat man het haalt"

De hoofdverdachte in de zaak rond het incident na de wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City is opgepakt. Het betreft een 23-jarige Wetteraar, zijn advocaat heeft gereageerd.

Jan De Winter is de advocaat van de 23-jarige Yorben S. uit Wetteren, die hoofdverdachte is in de zaak rond het neerslaan van Guido De Pauw - een Belgische supporter van Manchester City.

Hopen dat hij het haalt

“Waarom hij dit heeft gedaan? Hij heeft er geen verklaring voor”, aldus de advocaat in Het Nieuwsblad. "Het was een banale aanleiding: een sjaal, maar dit banale feit kent nu verstrekkende gevolgen."

"Hij heeft oprecht spijt voor wat er gebeurd is. Hij begrijpt niet hoe hij het gekund heeft om een 63-jarige man te slaan. Hij hoopt dat die man het haalt en beseft dat hij hier mogelijk voor zal moeten opdraaien en betalen. En hij weet ook dat hij nooit meer toegelaten zal worden tot een voetbalstadion."