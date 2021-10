Cercle-coach vs Rouches: "Als het Vanderhaeghe tegen Elsner op het veld zou zijn, zou Elsner altijd verloren hebben"

Het moet enorm wegen op Cercle-coach Yves Vanderhaeghe, al die nederlagen. Tegen Standard geldt maar 1 opdracht: punten pakken. Dat zou uitgerekend kunnen tegen de man die hem opvolgde bij Kortrijk, nadat Vanderhaeghe daar zo plots aan de kant werd gezet.

"Ik ben het absoluut niet gewoon om zoveel te verliezen", haalt Vanderhaeghe aan bij Het Nieuwsblad. "Ga het maar eens na, zeven nederlagen in acht matchen, dat is mij nog nooit overkomen als trainer en dat irriteert en frustreert mij. Slapeloze nachten? Nee, gelukkig niet. Als ik in mijn bed lig, draai ik mij om en slaap ik. Een bed is om te slapen en niet om te piekeren."

"Ik begon hier vorig jaar met veel enthousiasme toen Cercle helemaal onderin stond", denkt Vanderhaeghe nog eens terug aan Operatie Redding van een paar maand geleden. "We slaagden erin om het helemaal om te draaien. Dan denk je weer gelanceerd zijn, maar we startten het seizoen met een bijna compleet nieuwe ploeg. Na een geslaagde start staan we momenteel weer bijna even ver als toen ik kwam en dat is pijnlijk."

"We liggen wel zelden of nooit onder en verliezen ook telkens met het kleinste verschil. Dit maakte ik echt nog nooit mee. Maar we zijn strijders en geven niet op", heeft Vanderhaeghe nog voldoende vechtlust. "Ik kan mijn spelers ook niet veel verwijten, ze doen echt wel veel goede dingen maar alleen loopt er telkens een ander weg met de punten en nogmaals, heel frustrerend is dit."

Hopen maar voor Vanderhaeghe dat het voor hem en zijn spelers dit weekend wel lukt. Dat zou dan tegen Luka Elsner zijn. "Dat doet en zegt mij niks. We spelen tegen Standard en niet tegen Elsner. Eén ding weet ik zeker: als het Vanderhaeghe tegen Elsner op het veld zou zijn, zou Elsner altijd verloren hebben. Meer wil ik daarover niet zeggen."