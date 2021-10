Volgens Thibaut Courtois is Eden Hazard helemaal klaar om te schitteren bij Real Madrid tegen FC Barcelona

Zondag staat de kraker tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma. Volgens Thibaut Courtois is Eden Hazard helemaal terug fit om een belangrijke rol op te nemen.

“Hij voelt zich goed”, aldus Courtois bij Eleven Sports. “Ze zijn voorzichtig met hem want ze willen niet dat er iets gebeurt met hem. Voor de supporters lijkt het misschien dat hij nog niet klaar is om te spelen, maar als ik hem zie voetballen dan doet hij het uitstekend. Hij is terug op zijn beste niveau. Dus voor mij lijkt het alsof het goed gaat met hem. Na de wedstrijd tegen Frankrijk voelde hij echter iets, dus zeiden ze dat het beste was om voorzichtig te zijn en geen risico’s te nemen. Maar ik denk dat hij klaar is om zondag te spelen voor onze ploeg.”

Eden Hazard kwam dit seizoen in acht wedstrijden in actie voor Real Madrid waarin hij één assist kon optekenen.