🎥 Club-huurling Okereke opnieuw trefzeker voor Venezia in Serie A

Wat hebben België en Venezië met elkaar te maken? Niet zo veel op het eerste gezicht, tenzij er over voetbal gepraat wordt.

Met Thomas Henry en David Okereke een spitsenduo rondlopen dat vorig seizoen nog in de Jupiler Pro League speelde. Henry is verkocht door OH Leuven, Club Brugge leent David Okereke uit aan de club uit de Serie A.

Zaterdagmiddag nam Venezia FC het op tegen Sassuolo met Okereke en Henry voorin. De wedstrijd leek ideaal te beginnen voor de bezoekers want Okereke bracht Venezia op voorsprong. Nog voor de rust bracht Berardi Sassuolo echter op gelijke hoogte en in de tweede helft zorgde een own goal van Henry ervoor dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Frattesi legde de 3-1 eindstand vast.