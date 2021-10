AA Gent met vertrouwen én waaier aan opties naar Racing Genk: "Ander gegeven dan Partizan Belgrado"

AA Gent is na de 0-1-zege bij Partizan Belgrado zowaar het enige team dat in de Conference League na drie speeldagen over het maximum van de punten beschikt. In eigen land gaat het heel wat moeizamer voor de Buffalo's.

Hein Vanhaezebrouck blikt in HLN vooruit op de wedstrijd van zondag op het veld van Racing Genk. "Europees deden we het prima, maar zondag begint alweer een heel ander verhaal. We moeten in de competitie onderin weggeraken, maar met Genk en Union staan we voor twee heel zware wedstrijden." Toch heeft Vanhaezebrouck ook redenen om met het nodige vertrouwen toe te leven naar de wedstrijd van zondag. Zo is er dat maximum van de punten in Europa. Daarnaast loopt ook de ziekenboeg van de Buffalo's stilaan leeg, waardoor de coach van AA Gent een waaier aan opties heeft, vooral in het offensieve compartiment. Zo speelden donderdag Chakvetadze en Odjidja voor het eerst samen in steun van diepe spits Depoitre. "Dat zijn twee balvaste gasten, die voor een versnelling kunnen zorgen en iets kunnen opzetten. Alleen zijn het niet de makkelijkst scorende spelers. Dat is een challenge voor hen én ook voor mij: vanuit die positie belangrijker worden met goals en assists", besluit Vanhaezebrouck.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (24/10).