Benteke weer trefzeker voor Crystal Palace, Everton in eigen huis zwaar onderuit tegen promovendus

Nadat Chelsea zaterdagmiddag Norwich afdroogde met 7-0, stonden er even later opnieuw 4 wedstrijden op het programma in de Premier League.

Geen echte topaffiche of topploeg die zaterdagmiddag moest aantreden maar in Crystal Palace - Newcastle United stond er met Christian Benteke wel een Belg tussen de lijnen.

Net voor het uur kopte Benteke Crystal Palace op voorsprong, al zijn 33e kopbaldoelpunt in de Premier League. Niemand scoorde sinds Benteke's aankomst in Engeland in 2012 meer met de kop.

De gelijkmaker van Callum Wilson mocht er alleszins ook zijn. De vaak door blessures geplaagde Wilson had iets acrobatisch in gedachten en voerde dat perfect uit, genoeg om Newcastle een punt te bezorgen.

Stel je voor dat Calum Wilson altijd fit zou blijven... 🚲🤯 pic.twitter.com/MPl4DtbELh — Play Sports (@playsports) October 23, 2021

Everton-Watford

Everton kampeerde in de buik van het klassement maar kon met een overwinning opschuiven naar de top 4. Een thuiswedstrijd tegen Watford leek een ideale opportuniteit om op te rukken in dat klassement.

Everton kwam tot tweemaal toe op voorsprong via Tom Davies en Richarlison maar Joshua King en Juracj Kucka brachten Watford telkens op gelijke hoogte. In het slot ging de thuisploeg zelfs helemaal kopje onder want King scoorde nog twee keer en ook Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) kon nog een doelpuntje prikken waardoor Watford verrassend met 2-5 ging winnen

© photonews

Leeds - Wolverhampton

Na een spectaculair seizoen vorig jaar, is Leeds nu in de onderste regionen van het klassement beland. Tegenstander Wolverhampton speelt voorlopig een heel anoniem seizoen maar kwam na 10 minuten wel op voorsprong via Hee-Chan Hwang. In de blessuretijd kon Rodrigo een puntje redden vanop de stip.

Southampton-Burnley

De laatste wedstrijd van de zaterdagnamiddag vond plaats onderaan in het klassement tussen Southampton en Burnley. Cornet bracht de bezoekers op voorsprong, Southampton ging erop en erover via Livramento en Broja. Maar opnieuw diezelfde Cornet zette zijn naam nogmaals op het scorebord waardoor de punten gedeeld werden.