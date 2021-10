Dimitri de Condé na vijfde Genkse nederlaag in zes wedstrijden: "Wij zijn geen dode ploeg, maar dáár ben ik zeer ontgoocheld over"

Donderdag verloor Racing Genk met 3-0 op het veld van West Ham United. Het was alweer de vijfde nederlaag van de Limburgers in hun laatste zes wedstrijden. Wat absoluut niet in lijn ligt met de torenhoge ambities van de bekerwinnaar.

En dus loert de crisis om de hoek. Of toch niet? "Ik vind dat zo'n zwaar woord, zover zijn we echt niet. Uiteraard zijn er facetten die beter moeten. Maar wat ik tegen West Ham in de eerste helft van mijn ploeg zag, stemt me toch hoopvol", aldus de tot Head of Football gepromoveerde Dimitri de Condé in HLN.

"Op de instelling van onze spelers valt niets aan te merken. En vooral: het is geen dode ploeg. Ik zie spelers die zeggen dat ze beter kunnen en dat ze dit willen rechtzetten. Dat zijn allemaal goede signalen", aldus De Condé.

Al beseft Dimitri de Condé als geen ander dat er iets moet gebeuren aan de organisatie bij stilstaande fases. Bij nagenoeg elke hoekschop en vrije trap moeten de Genk-fans dezer dagen hun adem inhouden. "Daar ben ik zeer ontgoocheld over. Er moét iets gebeuren. Elke wedstrijd twee of drie doelpunten moeten maken omdat je zo'n doelpunt incasseert, dat kan niet... Op die manier veeg je al wat goed is meteen weer weg."