Eden Hazard opnieuw in selectie van Real voor Clasico maar starten lijkt er niet in te zitten

Zondag kijkt heel Spanje en bij uitbreiding de hele voetbalwereld uit naar de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid.

Vorige week ontbrak Hazard nog in de selectie van Real Madrid wegens een nieuwe, kleine, blessure. Ook in de Champions League ontbrak de Rode Duivel. Maar voor de Clasico zit de Rode Duivel wel in de selectie bij Real Madrid.

Starten zal Hazard wellicht niet doen, dat gaf coach Carlo Ancelotti daags voor het treffen al aan tegenover de Spaanse media. "Het is lastig om een speler die net terug is van een blessure meteen te laten starten. Het belangrijkste is dat hij opnieuw beschikbaar is en misschien kan hij ons zondag nog helpen", vertelde Ancelotti.

Als Hazard speelminuten zou maken, zou het zijn allereerste Clasico zijn, ook al trok Hazard al in de zomer van 2019 naar de Spaanse hoofdstad. Veel blessureleed zorgde ervoor dat Hazard meer wedstrijden gemist heeft dan kunnen spelen bij de Koninklijke.