Laporta krijgt groen licht voor investering van 1,5 miljard in Camp Nou

Het Barcelona-stadion krijgt naar alle waarschijnlijkheid een stevige opknapbeurt in de nabije toekomst.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft na een Algemene Vergadering de goedkeuring gekregen om zo'n 1,5 miljard euro uit te geven aan het moderniseren van Camp Nou, oftewel project 'Espai Barça'.

405 leden van de vergadering hebben voor gestemd, 21 tegen en 6 hebben zich onthouden van een stemming. Het project moet nu enkel nog goedgekeurd worden door de socio's via een referendum.

Als de socio's ook akkoord gaan, zullen er van 2022 tot en met 2027 werken plaatsvinden aan Camp Nou waarbij het stadion in 2025 opnieuw zal openen. Tot die tijd zal Barcelona naar alle waarschijnlijkheid in het Olympisch Stadion Estadio Olimpic de Montjuïc spelen en niet in het door Laporta voorgestelde oefencomplex en het Johan Cruijff-stadion aangezien er dan nog capaciteit moet bijgebouwd worden.