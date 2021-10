🎥 Opvolging verzekerd! Ajax-talent laat klasse zien met geniale assist

Naci Ünüvar, een naam om te onthouden! De winger mocht vorig seizoen op 17-jarige leeftijd debuteren in Ajax 1 en bedankte meteen met een doelpunt. Bij Jong Ajax laat Ünüvar week na week zijn klasse zien. Dat was ook vrijdag het geval, tegen FC Eindhoven.

Jong Ajax ging met 1-3 winnen op het veld van FC Eindhoven, waar Brian De Keersmaecker (ex-Beerschot) in de basis stond. Het was Naci Ünüvar die met alle aandacht ging lopen met deze weergaloze assist op Victor Jensen. Kijk en geniet.

Ünüvar is goed op dreef dit seizoen bij Jong Ajax. In elf competitiewedstrijden was de jeugdinternational van Oranje goed voor vijf doelpunten en evenveel assists.