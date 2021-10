Thibaut Courtois heeft duidelijke toekomstdoelen

Dit weekend was er een Clasico in Spanje en dat is al lang niet meer de eerste voor Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois is al sinds 2018 actief bij Real Madrid en lijkt nog niet meteen te willen vertrekken bij De Koninklijke. Stad & klimaat Meer zelfs: als het van hem afhangt, dan zou hij wel eens gewoon zijn carrière willen uitdoen bij de Madrilenen. "We zullen zien wat er binnen vijf jaar zal gebeuren, maar ik zou hier graag blijven. Dat hoop ik. Ik heb mijn leven hier en ik hou van de stad en het klimaat."