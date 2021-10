Slechts één discutabele fase dit weekend: "Standard had een strafschop moeten krijgen"

De arbitrage lag amper onder vuur afgelopen weekend. Mooi zo. Enkel over één fase was er toch discussie. Had Standard geen strafschop moeten krijgen?

In de tweede helft ging Cercle-verdediger Lopes naar de bal in zijn eigen zestien, maar raakte Standard-aanvaller Klauss vol in het gezicht met de arm. Volgens ex-ref Serge Gumienny had daar ingegrepen moeten worden. “In Cercle-Standard mocht ref Jan Boterberg een penalty fluiten voor een fout op João Klauss. Ook de VAR had daar moeten tussenkomen", zegt hij in HBvL.

"Cercle-verdediger Leonardo Da Silva Lopes vloog er met de arm vooruit in. Dit was een gevaarlijke actie, ook al kopte de verdediger de bal. Op het middenveld zou zo'n fase altijd gefloten worden en zelfs een geel karton krijgen. Standard had een penalty verdiend.